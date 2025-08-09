OM ‍: Rabiot déchire les offres et prend position

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot a repris le chemin de l'entraînement avec l'Olympique de Marseille après avoir laissé planer le doute sur son avenir à l'OM. Le milieu de terrain a tenu à s'expliquer frontalement sur sa situation.

En signant à Marseille en septembre 2024, Adrien Rabiot avait surpris tout le monde, mais l'international tricolore avait pris ses précautions en insérant une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir en fin de saison. Alors, quant au soir de la dernière journée de Ligue 1 le milieu de terrain de 30 ans a annoncé qu'il allait discuter avec ses dirigeants avant de savoir s'il allait continuer ou non son aventure à l'OM, les supporters phocéens ont tremblé. Ce samedi, à quelques heures du dernier match de préparation, contre Aston Villa, Adrien Rabiot est sorti de son silence et a expliqué dans La Provence les raisons qui l'ont poussé à prendre des précautions avant de finalement revenir à Marseille où il jouera bien cette saison.

Rabiot referme la porte et reste à l'OM

Dans un très long entretien accordé au quotidien régional, Adrien Rabiot rassure tout le monde, son départ n'est plus du tout à l'ordre du jour, même si l'ancien joueur du PSG et de la Juventus affirme avoir reçu des offres. « Je connais bien le football, ça fait treize ans que je suis professionnel. Je sais très bien qu'il peut tout se passer. Parfois, quand on a la volonté de faire quelque chose, il se peut que ce soit en­suite différent. Je n'avais donc pas en­vie de me prononcer tout de suite puis de décevoir les supporters ou les gens du club. Je ne voulais pas m'avancer. Les discussions se sont très bien pas­sées. Que ce soit Pablo, Medhi ou les gens autour, nous avons été unanimes : la meilleure chose était de rester. C'est une vraie volonté de ma part », a précisé le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui a confirmé avoir reçu de belles offres pour quitter le club phocéen.

L'OM a un vrai projet, il n'avait aucun doute

Car forcément, des clubs ont entendu les propos du joueur en fin de saison et se sont précipités pour essayer de le faire signer. « Si j’ai fermé les écoutilles ? Oui, je me suis vraiment concentré sur l'OM. Des clubs sont venus, mais j'avais donné ma parole au président, à Med­hi, et on est resté là-dessus. Oui, j’ai été contacté par des clubs avec des offres allé­chantes, mais ce n'est pas ce qui m'at­tire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place. Je veux vivre des émotions, prendre du plaisir et en donner à nos supporters. C'est ce qui m'anime », a expliqué Adrien Rabiot, qui sera en fin de contrat la saison prochaine, mais veut d'abord profiter du grand retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, laissant à sa mère le soin de travailler sur son avenir à l'OM ou ailleurs.