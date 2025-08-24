OM ‍: Rabiot de retour, De Zerbi trahit Longoria et Benatia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a surpris tout le monde, y compris la direction de l’OM, en évoquant publiquement après la victoire contre le Paris FC samedi (5-2) un potentiel retour d’Adrien Rabiot dans le groupe olympien.

D’abord mis à l’écart après la bagarre survenue à Rennes avec Jonathan Rowe puis placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot était bien parti pour ne plus jamais porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, la musique est toutefois un peu différente. Et pour cause, Roberto De Zerbi a évoqué en personne un potentiel retour d’Adrien Rabiot dans le groupe phocéen. Après la victoire contre le Paris FC samedi lors de la deuxième journée de Ligue 1 (5-2), l’entraîneur italien a ouvert la porte à une réintégration de l’international français, lequel s’est excusé et regrette son geste et son attitude. Une sortie médiatique que Pablo Longoria et Medhi Benatia n’avaient pas vu venir.

OM : De Zerbi ouvre la porte à un retour de Rabiot ! https://t.co/BDJ2E4wZ07 — Foot01.com (@Foot01_com) August 23, 2025

En effet, RMC indique que les dirigeants olympiens ne s’attendaient pas à ce que Roberto De Zerbi évoque le sujet face à la presse. Le média ajoute que l’ancien joueur du PSG « garde encore l’envie » de rester à l’OM et se dit très attristé par la situation en privé. L’idée d’un retour est donc partagé par Roberto De Zerbi et le joueur, il reste maintenant à connaître la position de Pablo Longoria et de Medhi Benatia sur ce sujet alors que les deux hommes ont publiquement été pris à partie, voire presque insultés, par Véronique Rabiot dans les médias. Du côté de Walid Acherchour, on estime en tout cas que l’OM a tout à perdre dans cette affaire, y compris en cas de retour d’Adrien Rabiot.

Longoria et Benatia trahis par De Zerbi ?

« C’est n’importe quoi. Ce qui m’énerve c’est que toute la semaine j’ai défendu la thèse de l’institution en disant que je pouvais comprendre leur choix. Là, ça dépasse l’entendement. Quoi qu’il arrive, tu es battu. De Zerbi entre en scène, tu as ton meilleur joueur de la saison dernière et ton coach qui se mettent en marge de la décision, c’est fou ! » a notamment lancé sur les antennes de RMC le consultant, qui ne comprend pas comment Roberto De Zerbi a ainsi pu trahir Pablo Longoria et Medhi Benatia. Reste maintenant à voir quelle sera la décision prise par le dirigeant espagnol et par son directeur du football dans ce dossier décidément riche en rebondissements. Il existe en tout cas désormais un monde dans lequel Adrien Rabiot est aligné à Lyon le week-end prochain lors de la 3e journée de Ligue 1. Ce qui paraissait totalement inenvisageable il y a encore 24 heures.