OM ‍: Rabiot dans le Top 3 des maillots vendus

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot n'a pas hésité longtemps concernant la suite de sa carrière marseillaise. Ayant largement contribué à la qualification de l'OM pour la Ligue des champions, l'ancien joueur du PSG est devenu l'une des idoles du Vélodrome.

Il y a quelques années encore, l'idée de voir Adrien Rabiot devenir le chouchou des supporters marseillais aurait fait rire tout le monde. Mais, le milieu de terrain international français a réussi cet exploit en l'espace de quelques mois. L'accueil bouillant qu'il avait reçu en septembre 2024 lors de l'annonce surprise de sa signature à l'OM était un premier signal, mais désormais Adrien Rabiot a une énorme cote d'amour du côté de la cité phocéenne où son long passage au PSG lui a été pardonné.

Car si Rabiot et sa mère sont désormais des ennemis des fans parisiens, avec des débordements inadmissibles, au Vélodrome, le joueur de 30 ans s'est mis tout le monde dans la poche à commencer par son président. « Adrien, c’est quelqu’un de spécial. Je dirais que c’est le meilleur homme que j’ai eu dans un vestiaire pendant toute ma carrière. C’est un exemple de travail, c’est un exemple comme personne », a confié Pablo Longoria dans la série diffusée par l'OM sur Youtube. Le président de l'Olymmpique de Marseille confirmant ainsi tout le bien que l'ensemble du club pense d'Adrien Rabiot.

Rabiot c'est l'amour fou à Marseille

Et cette histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Adrien Rabiot se concrétise chez les supporters marseillais qui s'arrachent dorénavant le maillot floqué du nom du natif de Saint-Maurice. Le Parisien, qui consacre un long et flatteur article à Adrien Rabiot, révèle que ce dernier est dans le Top 3 des meilleures ventes de maillots de l'OM. Dans ce classement, le milieu de terrain français est à la lutte avec Mason Greenwood et Leonardo Balerdi. Il n'est donc plus très rare de croiser sur la Canebière des enfants ou des supporters acharnés de l'OM avec la tunique floquée du nom de l'ancien Parisien, comme quoi à Marseille, on peut tout pardonner lorsqu'un joueur fait briller le club.