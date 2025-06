OM ‍: Rabiot c'est fini, La Provence a des doutes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les propos d'Adrien Rabiot sur sa proximité avec le nouvel entraîneur de l'AC Milan suscitent des doutes sur l'avenir marseillais de l'ancien du PSG. Le quotidien La Provence admet aussi avoir quelques inquiétudes.

Depuis quelques heures, les supporters de l'OM frissonnent à l'idée de voir éventuellement Marcus Rashford signer à Marseille, mais également à celle d'apprendre rapidement le départ d'Adrien Rabiot. Car ce dernier a une clause de sortie immédiate en échange de 10ME, négociée en septembre dernier quand il a signé avec le club phocéen, et les propos du milieu de terrain français sur la possibilité qu'il discute avec le nouvel entraîneur de l'AC Milan laissent craindre le pire. Avant même de connaître les propos d'Adrien Rabiot dans la Gazzetta dello Sport, le quotidien La Provence évoque ce lundi le cas de celui qui a été nommé joueur de la saison par les supporters de l'Olympique de Marseille. Et le quotidien régional n'est pas d'une confiance absolue sur ce dossier dont l'importance va au-delà du symbole tant Rabiot est devenu l'un des vrais patrons du vestiaire phocéen.

Milan premier candidat pour signer Rabiot

Jean-Claude Leblois, journaliste qui connait très bien les arcanes de l'Olympique de Marseille ne cache pas que le doute grandit du côté de Pablo Longoria et Medhi Benatia sur le sujet Adrien Rabiot. « Tout dépendra de Rabiot lui-même puisqu’une clause lui permet de quitter Marseille cet été, comme dévoilé dans nos colonnes. Ses prestations n’ont évidemment pas échappé aux tops clubs européens et c’est un élément très demandé aujourd’hui. Les cartes sont dans ses mains », explique notre confrère de La Provence. Du côté des dirigeants de l'OM, qui a clairement fait de ce dossier une priorité, il va vite falloir trouver une solution. Car comme le précise le média marseillais, si Adrien Rabiot décidait de partir lors de ce mercato, alors le duo Longoria-Benatia devra entièrement revoir ce secteur, et notamment réfléchir à l'avenir d'Ismaël Bennacer, qui pourrait repartir à l'AC Milan.

Au-delà du simple aspect sportif, l'Olympique de Marseille sait que le cas d'Adrien Rabiot est très symbolique pour les supporters. Car cette saison, alors que le milieu de terrain faisait l'objet d'attaques virulentes de supporters du PSG, l'OM s'était montré solidaire au plus haut point avec son joueur. Le voir partir après seulement neuf mois serait tout de même une forme d'affront.