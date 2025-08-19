Adrien Rabiot, c'est tout l'OM qui veut le virer

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après l'annonce de la mise à l'écart d'Adrien Rabiot de l'OM, Véronique, sa mère et agente, a diffusé la nouvelle à la presse selon laquelle Roberto De Zerbi était à l'origine de cette demande. Mais les dernières révélations ne vont pas complètement dans ce sens.

Moins d'un an après son atterrissage à Marseille sous les acclamations des supporters et de sa signature en tant que joueur libre à l'OM, Adrien Rabiot n'est déjà plus désiré à la Commanderie. La saison dernière, il s'était mué en leader et avait rameuté ses troupes pour pousser dans la course à la Ligue des champions. Mais quelques semaines sont passées et la donne n'est plus du tout la même. Le milieu de terrain de l'équipe de France est aujourd'hui poussé vers la sortie par son club après une vive altercation avec Jonathan Rowe, après la défaite sur la pelouse du Stade Rennais en ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1. Juste après l'annonce de sa mise à l'écart du groupe professionnel pour l'entrainement de ce mardi, Adrien Rabiot s'est fait notifier par l'OM qu'il n'était plus le bienvenu.

Rabiot poussé debors, ce n'est pas qu'un choix de De Zerbi

L'OM éjecte Rabiot, les supporters du PSG explosent de rire https://t.co/fceAHirA3G — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

Et si l'on s'en fiait strictement aux informations glissées par Véronique Rabiot, sa mère et agente, à RTL, on pouvait croire que Roberto De Zerbi seul était à l'origine de cette décision. L'entraineur italien aurait mal vécu le manque d'investissement d'Adrien Rabiot au point de lui demander de partir. Mais la réalité est autre, selon L'Equipe. Le quotidien sportif français affirme que la décision de placer l'international français sur la liste des transferts est une décision purement collective. Le choix a été fait d'un commun accord entre Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. Une information qui contredit donc les dires de Véronique Rabiot, laquelle ne chargeait que l'entraineur phocéen. En tout cas, le club marseillais ne pouvait pas aller plus mal après avoir encaissé une première défaite en championnat.