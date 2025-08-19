L’OM vire Adrien Rabiot ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Impliqué dans une bagarre dans les vestiaires après le match entre Rennes et l’OM, Adrien Rabiot est devenu indésirable à Marseille.

Pour s’être battu avec Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park, Adrien Rabiot a été écarté des derniers entrainements. Le milieu de terrain ne connaissait toutefois pas la durée de sa sanction, ni le montant d’une éventuelle amende. L’OM a décidé d’aller beaucoup plus loin, annonce RTL ce mardi après-midi. En effet, Véronique Rabiot a été avertie de la mise à pied de son fils ce lundi, mais elle n’avait pas eu de nouvelles depuis, malgré ses appels incessants auprès de Medhi Benatia.

🚨Marseille a décidé de se séparer d’Adrien Rabiot comme l’explique RTL. pic.twitter.com/fHS9W1BBne — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 19, 2025

Ce mardi, l’OM via son secrétaire général Benjamin Arnaud a fait savoir à l’avocat de l’international français que Roberto De Zerbi ne comptait tout simplement plus sur lui cette saison. Il doit donc se trouver un nouveau club rapidement. L'entraineur italien reproche à son joueur un manque d'investissement, et tout ne date donc pas du match à Rennes de ce vendredi. Il faut dire que sur ce match, Rabiot a beaucoup reproché le manque d'efforts de Jonathan Rowe, mais il a, dans une position qui ne lui convenait pas, effectué lui aussi un petit match.

L'entourage d'Adrien Rabiot réfute totalement car argument selon RTL, et ne comprend pas pourquoi De Zerbi et l'OM veulent mettre un terme immédiat à leur collaboration à l'aube d'une nouvelle saison. Cette décision a été prise à l'unanimité entre les dirigeants de l'OM et le staff technique, qui estime donc qu'Adrien Rabiot nuit au bon fonctionnement du club.

La sanction serait la même pour Jonathan Rowe, qui est invité à se trouver un nouveau club et négocie actuellement son départ vers l'Italie.