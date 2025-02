OM ‍: Rabiot au Real Madrid, l'incroyable rumeur ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les médias espagnols sont parfois inventifs et imprévisibles à tel point que le nom d’Adrien Rabiot, recru phare de l’OM l’été dernier, est évoqué au Real Madrid dans l’optique du prochain mercato.

Recrue surprise de l’Olympique de Marseille en septembre dernier, Adrien Rabiot a parfaitement réussi son intégration au sein du club phocéen. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international français est au même titre que Hojbjerg, Balerdi ou Greenwood l’un des leaders de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Récemment interrogé sur son avenir, le joueur formé au PSG a fait savoir que tout était possible mais qu’il se voyait poursuivre à Marseille, à condition bien sûr d’être qualifié pour la Ligue des Champions l’année prochaine.

Rabiot prêt à plaquer l'OM dès cet été ! https://t.co/AG8wJRZAYs — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2025

Sur RMC il y a quelques jours, Daniel Riolo a évoqué le cas Adrien Rabiot en refaisant un peu le fil de sa carrière. « Rabiot, si au début de sa carrière il se place comme un joueur devant la défense, je pense qu'il aurait fait une carrière internationale de très haut niveau. Il aurait pu finir au Real Madrid » avait notamment glissé le journaliste. Une phrase sur laquelle le site Defensa Central a rebondi ces dernières heures en évoquant une possible arrivée d’Adrien Rabiot dans la capitale espagnole lors du prochain mercato.

Rabiot au Real, la presse espagnole rebondit

« Avec cette phrase, le journaliste a remis Madrid sur le radar » pour l’avenir de Rabiot explique le média pro-Real, qui estime qu’il est toutefois peu probable que Florentino Pérez opte pour ce profil au milieu de terrain la saison prochaine. Defensa Central creuse tout de même au sujet de l’avenir de Rabiot, indiquant que le joueur « fait l’objet de nombreuses rumeurs » et que Marseille risque vite de devenir « trop petit » pour lui. De quoi attiser la convoitise de grands clubs européens comme le Real Madrid ? Le prochain mercato nous le dira mais du côté de Marseille, on ne veut pas entendre parler d’un potentiel départ du joueur, vrai relai de Roberto De Zerbi et leader assumé dans le vestiaire de l’OM.