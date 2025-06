OM ‍: Rabiot à Milan, Modric inquiète Longoria

Dans : OM.

Sauf énorme surprise, Luka Modric s'apprête à signer à l'AC Milan. Et une fois que la légende du Real Madrid aura signé, les Rossoneri vont se tourner vers Adrien Rabiot, dont l'avenir marseillais est incertain.

Si mardi, La Provence affirmait que pour Adrien Rabiot c'était du « 70-30 » pour qu'Adrien Rabiot reste à l'Olympique de Marseille, en Italie, on est nettement moins optimiste pour l'OM concernant le milieu de terrain de l'équipe de France. En effet, la très probable signature de Luka Modric à l'AC Milan change la donne, d'autant que la star internationale croate ne rejoindra pas le club lombard pour débuter tranquillement sa retraite. Lors des négociations avec les dirigeants milanais, il a clairement prévenu qu'il voulait que d'autres joueurs arrivent afin de faire de remettre le club italien le plus rapidement possible sur la scène européenne. Et, selon le média italien Fantalcacio, une fois que Modric aura paraphé son contrat, l'AC Milan va travailler sur la venue d'Adrien Rabiot et de Samuele Ricci, le joueur du Torino.

Modric et Rabiot, un duo d'enfer à Milan

Il #Milan al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano #Allegri! ⚽



A la fin de la saison, Adrien Rabiot a confié son bonheur d'avoir permis à l'Olympique de Marseille de se qualifier pour la Ligue des champions, mais le milieu de terrain n'a pas encore tranché définitivement sur son avenir. Pablo Longoria a reconnu que la prolongation du Duc de la Canebière était une priorité, mais depuis, c'est le mystère total dans ce dossier. Et si l'AC Milan entre dans la danse, le doute pourrait tout de même s'insinuer du côté du Vélodrome, Adrien Rabiot pouvant être tenté de rejoindre une star mondiale du football et un club mythique, surtout si Milan accepte les conditions financières dictées par le clan Rabiot.

L'heure n'est pas à la panique du côté de l'OM dans ce dossier, mais il va tout de même falloir être attentif, d'autant qu'on sait désormais qu'Adrien Rabiot a une clause libératoire dans le contrat qu'il a signé à l'automne 2024 avec les dirigeants marseillais. Un détail que l'AC Milan connaît et qui peut faciliter les négociations avec Pablo Longoria.