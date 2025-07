OM ‍: Quentin Merlin à Rennes, ça chauffe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais discute depuis quelques jours avec l'OM pour le transfert de Quentin Merlin, qui ne sera pas retenu par l'OM en cas de belle offre.

En toute discrétion, le Stade Rennais essaye à la fois de se séparer d’une dizaine de joueurs indésirables, mais aussi de recruter pour ne pas revivre une saison dans le ventre mou comme celle qui vient de s’écouler. Pour remplacer Adrien Truffert, le club breton a décidé d’aller voir du côté de l’OM, qui était candidat pour faire venir le capitaine rennais il y a quelques semaines de cela. A 23 ans, Quentin Merlin n’a pas su totalement s’imposer à Marseille, et les dirigeants ne sont pas opposés à un éventuel départ.

Rennes est passé à la vitesse supérieure pour Quentin Merlin 🇫🇷 et a entamé des discussions avec Medhi Benatia. (@lequipe)

Selon les informations de L’Equipe, Mehdi Benatia discute avec le Stade Rennais depuis quelques jours désormais, dans l’attente d’une offre de la part du pensionnaire du Roazhon Park. Aucun montant n’a filtré pour l’heure, mais nul doute que l’OM souhaitera vendre au mieux son jeune défenseur, acheté pour 10 millions d’euros au FC Nantes en janvier 2024, et dont la valeur approche désormais des 15 millions d’euros. L’arrière gauche de 23 ans compte déjà plus de 100 matchs au compteur. Le poste d’arrière gauche fait partie des priorités de recrutement du Stade Rennais, qui a perdu ses deux latéraux cet été, et possède des moyens financiers et l’envie de faire venir des joueurs de premier choix à ces postes.