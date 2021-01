OM : Quels moyens au mercato ? Villas-Boas a interpellé McCourt

Dans : OM.

Déçu de ne pas davantage échanger avec son supérieur Frank McCourt, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas s’est confié sur sa relation avec le propriétaire américain.

Pendant son récent entretien accordé au quotidien portugais O Jogo, André Villas-Boas avait glissé un message à Frank McCourt. « Dans mon parcours à l'OM, il y a beaucoup de situations où il aurait été important d'avoir une référence, de savoir exactement ce que veut celui qui commande, le chemin à suivre », regrettait le coach de l’Olympique de Marseille, comme pour souligner le manque de communication avec le propriétaire du club phocéen. Ce vendredi, le technicien a donc été interrogé sur sa situation mais n’a pas vraiment assumé sa déclaration.

« Si je me sens seul ? Non, je parle de la présence physique du propriétaire, a précisé le Portugais. C'est une comparaison avec ce qui se passe au Portugal et en Espagne où il y a des présidents élus, le club étant propriétaire à 51% de la société sportive. Mais je l'ai vécu aussi en Angleterre. Le coach est maintenant plus un manager qu'un coach. Parfois tu as besoin de la vision du propriétaire, de sa présence physique pour transmettre les messages sur le chemin à suivre, les objectifs. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. »

AVB et McCourt en contact régulier

L’occasion pour lui de révéler la fréquence de ses échanges avec l’Américain, à qu’il a notamment parlé du mercato hivernal. « On se parle au téléphone tous les 15 jours, a confié le coach olympien. La dernière fois, c'était le jour avant OM-Montpellier, dans la soirée. C'était important pour savoir comment on pouvait se positionner par rapport au mercato aussi. Sur les autres aspects, je n'ai rien à voir avec ça. Tout ce qui concerne la direction, la suite, la continuation, le long terme, je n'ai pas d'information et je ne veux pas être dans ce type de discours. » Au passage, AVB a ajouté qu’il sentait McCourt impliqué sur le long terme. Une vente du club ne serait vraiment pas d'actualité.