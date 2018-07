OM : Prolonger le soldat Rolando, c'était normal pour Zubi

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Blessé pour plusieurs semaines, Rolando a tout de même prolongé son contrat jusqu’en juin 2019 avec l’Olympique de Marseille. Sur le site officiel du club phocéen, le directeur sportif Andoni Zubizarreta s’est exprimé sur cette signature du Portugais. Selon lui, cette décision était « normale » de la part de l’OM vis-à-vis d’un joueur qui a rendu tant de services au club, et qui pourrait retrouver le chemin des terrains fin décembre.

« Rolando a rendu beaucoup de services à l’Olympique de Marseille. Avant qu’il se blesse au dernier match, nous avions déjà commencé à discuter pour une prolongation de contrat, pour qu’il accompagne nos jeunes. Donc c’était normal de le prolonger malgré ce moment difficile. Nous sommes tombés d’accord, donc il n’y avait pas de raison de ne pas le faire. C’est un joueur qui a toujours été performant, il a beaucoup d’expérience, il connaît bien la Ligue 1 et le football européen. C’est toujours intéressant d’avoir un joueur comme ça, même s’il est blessé. On fait confiance à notre staff médical pour le remettre rapidement sur pied » a confié le directeur sportif de l’OM. Un beau geste de la part du récent 4e de L1, qui va maintenant devoir dégraisser dans ce secteur. En effet, Rudi Garcia soihaite se séparer de Tomas Hubocan, Doria et Bédimo…