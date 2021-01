OM : Prolonger à Marseille ? Villas-Boas n'y pense même pas

Dans : OM.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué son éventuelle prolongation avec l'Olympique de Marseille.

La crise rôde du côté de Marseille. Trois jours après avoir perdu le Trophée des Champions face au rival parisien, l'OM a été piteusement battu par Nîmes au Vélodrome. Une nouvelle défaite qui place les Olympiens à la 6e place, à 8 points du podium avec toutefois deux matchs en retard. S'il bénéficiait d'une très belle cote de popularité l'an dernier, André Villas-Boas essuie de plus en plus de critiques. Pour Jonatan MacHardy, journaliste chez RMC, le technicien n'a tout simplement plus sa place à Marseille. Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, l'ancien coach de Porto était présent en conférence de presse ce lundi après-midi avant la rencontre face Lens. Questionné sur son avenir, le Portugais a botté en touche.

« C'est plutôt à la direction d'établir si c'est un souci ou non vis à vis des joueurs. Mais moi j'ai de bons indicateurs avec les joueurs, et ça change rien. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin. Je suis à 100% dans le prochain jusqu'à juin. Si je suis toujours dans l'optique de prolonger? Je ne sais pas... Ce n'est pas le moment. On a eu une mauvaise prestation en Ligue des champions et en ce moment on a pas le droit de penser à une prolongation. Pour moi, toute ma concentration est pour renverser la dynamique » a répondu l'entraîneur marseillais. En cas de non-qualification en Coupe d'Europe en fin de saison, on imagine mal le Portugais rester dans la cité phocéenne. Bénéficiant encore d'une belle cote en Europe, le technicien de 43 ans pourrait être tenté par un nouveau challenge, lassé par le manque de moyens financiers à l'Olympique de Marseille.