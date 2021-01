OM : Villas-Boas est un imposteur, MacHardy veut sa tête

Dans : OM.

Après une première saison réussie, André Villas-Boas est dans l'oeil du cyclone ces dernières semaines.

Apprécié de tous l'an dernier, autant pour ses résultats que pour sa communication, André Villas-Boas vit une saison bien différente. Plus à cran comme le démontre son altercation avec un journaliste de La Provence il y a quelques semaines, c'est aussi dans le jeu et ses choix tactiques que l'entraîneur est de plus en plus remis en question. Samedi, après une nouvelle contre performance à domicile contre Nîmes (1-2), le coach olympien a tenu à s'excuser auprès des supporters pour la prestation de son équipe. Pourtant, pour de nombreux observateurs, le problème ne vient pas seulement des joueurs. Au micro de RMC, Jonatan MacHardy a sévèrement taclé le Portugais.

« Il peut continuer de s'excuser autant qu'il veut. Moi j'en ai ras le bol d'avoir en face de moi un mec qui se remet jamais en question, c'est toujours de la faute des joueurs, de phénomènes extérieurs, mais quand on voit les match de l'OM, on se demande si on a un entraineur qui fait travailler tactiquement son équipe, qui est capable de faire progresser ne serait-ce qu'un seul joueur, et on se demande si le mec sur le banc de l'Olympique de Marseille à part avoir un joli brushing, il sert à quelque chose. Au bout d'un moment ça suffit de toujours détourner la faute sur les autres. À un moment j'aimerais qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il voit que dans ses compositions d'équipe il ne fait que se tromper.Je l'ai dis quand il était arrivé, même si j'avais été surpris par la saison tronquée et la deuxième place, mais ça n'a jamais été l'homme de la situation. C'est un Rudi Garcia bis (...) Depuis Bielsa, l'OM n'a plus eu un bon entraîneur » a lancé un Jonatan MacHardy déchaîné. Petit à petit, le crédit d'André Villas-Boas diminue. Il n'aura pas le droit à l'erreur face à Lens, mercredi soir, sous peine de voir les critiques continuer de pleuvoir.