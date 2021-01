OM : Le cas Thauvin crispe McCourt, Eyraud sous pression ?

Dans : OM.

Depuis le passage à la nouvelle année, Florian Thauvin est officiellement libre de négocier avec le club de son choix dans l’optique du prochain mercato estival.

Et pour cause, l’attaquant de l’Olympique de Marseille sera libre de tout contrat dans six mois. Dans son édition du jour, La Provence évoque ce dossier épineux dont Pablo Longoria a hérité à son arrivée à Marseille à la fin de l’été. Une « patate chaude » qui risque bien de brûler l’ancien directeur sportif du FC Valence, qui doit composer avec une manne financière extrêmement réduite et gérer l’ego chiffonné de Florian Thauvin. Et pour cause, bien qu’il ne soit pas à plaindre dans la cité phocéenne, « Flotov » n’a jamais atteint financièrement les salaires de Dimitri Payet, Kevin Strootman ou encore Mario Balotelli. En dépit du fait d'être d'assez loin le meilleur Marseillais depuis trois ans…

A six mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin est libre de négocier avec Séville, l’Atalanta Bergame ou l’AC Milan, trois clubs toujours à l’affût selon le quotidien régional. Un mince espoir de le prolonger existe toujours pour Marseille. C’est ce scénario que Frank McCourt veut voir aboutir, à moins d’une vente dès le mois de janvier. Ce qui est certain, c’est que l’Américain ne veut pas entendre parler d’un départ pour zéro euro dans six mois. « Que diraient l’Américain et ses conseillers new yorkais - très pointilleux et de plus en plus regardants sur les comptes - à Jacques-Henri Eyraud si le champion du monde venait à quitter Marseille gratuitement ? » s’interroge notamment le journaliste Alexandre Jacquin, pour qui Frank McCourt pourrait tenir rigueur à Jacques-Henri Eyraud d’un tel fiasco financier. Dans les colonnes du quotidien régional, Pablo Longoria confiait quant à lui en début de semaine que Marseille était « préparé à différents scénarios » avec Florian Thauvin. Celui d’une prolongation existe, mais il n’est pas le plus probable à l’heure actuelle…