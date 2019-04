OM : Prêt à signer à Marseille, Samassékou fixe une célèbre condition !

Dans : OM, Mercato.

Agé de 23 ans, Diadie Samassékou s’est révélé sous le maillot de Salzbourg, le milieu international s’étant révélé au sein de la célèbre académie de Jean-Marc Guillou en Afrique. Mais à deux ans de la fin de son contrat avec le club autrichien, Diadie Samassékou suscite pas mal d’intérêt en Europe, même si son prix est désormais estimé à 20ME. Parmi les clubs régulièrement cité pour accueillir ce milieu défensif, l’Olympique de Marseille semble être dans le haut de la liste, même si ce lundi Diadie Samassékou a fixé les conditions d’un éventuel transfert à l’OM ou ailleurs. Dans des propos relayés par Le Phocéen, le joueur de Salzbourg a prévenu que désormais il voulait viser plus haut, notamment en jouant la Ligue des champions.

« Je n’aime pas parler de transfert parce qu’il y a toujours des interprétations après. Je suis ouvert à beaucoup de challenges. L’OM est un grand club donc quand des équipes comme celle-ci te veulent, tu réfléchis, mais c’est le cas pour d’autres équipes aussi (...) L’année passée, j’avais la possibilité de bouger, mais l’équipe voulait vraiment me garder. Les dirigeants m’ont fait comprendre qu’ils avaient besoin de moi. Je ne regrette pas, car cette année encore tout se passe bien. Je pense que maintenant il est temps de passer à l’étape supérieure. Il faut jouer la Ligue des Champions et se confronter aux plus grands d’Europe », prévient Diadie Samassékou, qui ne se contentera donc pas d’un ticket en Europa League. C’est une preuve de plus que le prochain mercato de l’Olympique de Marseille va dépendre directement du classement final de l’OM en Ligue 1.