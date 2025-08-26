OM ‍: Première offre pour Adrien Rabiot ‍!

Dans : OM.

Une semaine après l'annonce de la mise sur la liste des transferts d'Adrien Rabiot, un premier club a décidé de lancer les grandes manœuvres pour recruter le milieu de terrain de l'OM.

Malgré la main tendue samedi dernier par Roberto De Zerbi, qui a suggéré à Adrien Rabiot de reprendre le contrôle de sa communication afin d'éventuellement de réintégrer son groupe, le départ de l'international tricolore est de plus en plus probable. On sait que le clan Rabiot et le duo Longoria-Benatia n'ont pas du tout renoué le fil du dialogue, et l'Olympique de Marseille attend désormais une offre à hauteur de 15 millions d'euros pour se séparer de celui qui a été élu meilleur joueur de l'OM la saison passée par les supporters.

Les choses se décantent puisque Matteo Moretto, le très sérieux journaliste italien aux 420.000 followers, révèle que Massimiliano Allegri a demandé aux dirigeants milanais d'entamer les négociations pour faire venir celui dont il a apprécié le travail lorsqu'il était sur le banc de la Juventus. Les deux hommes avaient quasiment une relation père-fils et Allegri sent que c'est le bon moment pour faire signer Adrien Rabiot à l'AC Milan.

Rabiot à l'AC Milan, Allegri insiste

Contatti per Adrien Rabiot al Milan.



Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia.



Le parti studiano la fattibilità dell’operazione.



È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. pic.twitter.com/YqAneyyHRC — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 26, 2025

« Ces dernières heures, les Rossoneri ont fait concrètement un pas vers le milieu de terrain français de Marseille. Les parties étudient la faisabilité de l’opération », a annoncé Matteo Moretto. On le sait, l'AC Milan et l'Olympique de Marseille travaillent plutôt bien ensemble, le dossier Ismaël Bennacer l'ayant confirmé au dernier mercato d'hiver. Le dossier de l'international algérien pourrait d'ailleurs être relancé si l'OM et l'AC Milan aboutissaient à un accord sur Adrien Rabiot. Alors que la fin du mercato se profile en France et en Italie, le club lombard va devoir faire vite pour s'offrir Rabiot, les dirigeants marseillais étant décidés à revoir éventuellement leur recrutement si le milieu de terrain français part.