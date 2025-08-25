OM ‍: Accord total entre Rabiot et l'AC Milan ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La situation d’Adrien Rabiot va agiter la fin du mercato de l’OM. L’international français aimerait rester à Marseille mais négocie dans le même temps avec certains de ses courtisans dont l’AC Milan.

Avant le match contre le Paris FC, le départ d’Adrien Rabiot ne faisait plus aucun doute à l’Olympique de Marseille. Le joueur avait officiellement été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria et Medhi Benatia, une décision prise en accord avec Roberto De Zerbi suite à la bagarre survenue à Rennes avec Jonathan Rowe. Mais l’entraîneur italien a surpris tout le monde en conférence d’après-match samedi soir, indiquant qu’il était « prêt à tout » pour réintégrer Adrien Rabiot et recoller les morceaux avec son entourage.

Un revirement de situation qui laisse penser que l’ancien Parisien pourrait finalement rester. Le joueur est favorable à cette idée, mais rien ne dit qu’un terrain d’entente puisse être trouvé entre les dirigeants de l’OM et Véronique Rabiot. C’est la raison pour laquelle l’entourage du joueur continue de discuter avec certains courtisans du milieu de terrain français. A en croire les informations de Calcio Mercato 24, c’est l’AC Milan qui fait actuellement le plus gros forcing dans ce dossier.

Le clan Rabiot discute avec l'AC Milan

Et cela pourrait bien payer puisque selon le média italien, l’entourage d’Adrien Rabiot a trouvé un accord contractuel avec le club lombard, qui va maintenant devoir s’entendre avec l’Olympique de Marseille. En cas de départ cet été, le club phocéen réclame 15 millions d’euros pour se séparer de celui qui avait été élu meilleur joueur de la saison 2024-2025 par les supporters. Adrien Rabiot de son côté, ne verrait pas d’un mauvais oeil la possibilité de jouer de nouveau sous les ordres de Massimiliano Allegri, comme à la Juventus Turin. Même s’il donne toujours sa préférence à l’OM, qualifié pour la Ligue des Champions. Ce qui n’est pas le cas de l’AC Milan, un élément clé pour le joueur formé au PSG.