OM : Praud fait hurler Riolo en insultant Marseille et Bielsa

Cinq ans après son départ retentissant de l’Olympique de Marseille au soir de la première journée de Ligue 1, Marcelo Bielsa fait encore beaucoup parler en France.

Il faut dire que, bien qu’il n’ait passé qu’une seule saison sur le banc de l’OM, l’Argentin a véritablement fasciné tout un peuple. Aujourd’hui encore, les supporters de Marseille sont très attachés à l’actuel entraîneur de Leeds, lequel avait réussi l’exploit de mettre tout le monde d’accord dans les travées de l’Orange Vélodrome, malgré une décevante quatrième place. Sur le plateau de C-News, Daniel Riolo a évoqué le passage de Marcelo Bielsa à Marseille avec Pascal Praud. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dialogue entre les deux hommes s’est terminé en véritable clash, Pascal Praud estimant que Marcelo Bielsa n’était adoré des supporters olympiens que parce qu’il était charismatique en survêtement sur sa glacière…

Daniel Riolo : « Sans vous offenser, j’ai peur que vous ne soyez pas capable de parler de Bielsa. Vous faites ce que je reproche à énormément de gens dans mon livre. Vous ne voulez pas réfléchir quand vous parlez de sport, vous vous arrêtez à des lignes de palmarès. C’est un grand défaut français, il n’y a pas de livre et de littérature sur le sport en France, les intellectuels ne s’intéressent pas au football. Et vous êtes l’incarnation de ce défaut. Expliquez-moi en deux mots pourquoi à Marseille, qui est une exception car c’est une ville où il y a un véritable attachement culturel au football, Bielsa fascine plus que Deschamps alors qu’il n’y a passé qu’un an et que Deschamps a gagné cinq titres ? »

Pascal Praud : « Les Marseillais aiment Bielsa par démagogie pure car il était en survêtement sur sa glacière, c’est un démagogue ».

Daniel Riolo : « Vous plaisantez ? Vous êtes en train d’insulter les supporters de l’OM et l’intelligence de Bielsa. C’est un homme qui est fascinant car il a un discours, car c’est un intellectuel et car il donne de l’émotion aux gens. Vous ne connaissez pas le personnage, lisez sur Bielsa et vous changerez d’avis ».

📺🎙: Magnifique tirade de @DanielRiolo sur les raisons de l’affection portée à #Bielsa par la #TeamOM et le mal du football français. pic.twitter.com/6WTx3aeKIv — Maverick 🇫🇷 (@TakenSJ) September 10, 2020

Un échange qui ne manquera pas de faire réagir du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, qui se rangeront probablement derrière Daniel Riolo. Rien de bien surprenant quand on sait à quel point le journaliste de RMC est véritablement fasciné par le coach de Leeds, au même titre que les supporters phocéens, lesquels ont eu énormément de mal à se remettre du départ de Marcelo Bielsa il y a cinq ans. Et qui ont retrouvé un peu de bonheur il y a tout juste un an avec un coach qui a su les séduire en la personne d’André Villas-Boas…