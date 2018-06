OM : Poussé à fond vers la sortie, il refuse de lâcher l'affaire

Dans : OM, Mercato.

Non retenu par la Tunisie pour la Coupe du monde après une saison décevante du côté de Marseille, Aymen Abdennour ne partage pas la vision de son club actuel sur son avenir.

Si l’OM souhaite lui trouver un nouveau point de chute au cœur de son prêt de deux saisons par Valence, l’ancien toulousain et monégasque assure qu’il va prendre sa revanche. Arrivé dans la peau d’un titulaire lors de l’été 2017, l’Aigle de Carthage a rapidement perdu sa place au profit de Rolando, et n’a plus jamais retrouvé la confiance de Rudi Garcia. Afin de faire de la place dans son effectif, l’OM compte le prêter, notamment en Espagne, mais Abdennour a clamé haut et fort dans L’Equipe sa volonté de rester.

« Je veux continuer et prouver mes qualités. Contrairement à l'an dernier, je vais pouvoir faire toute la préparation à l'OM. J'ai beaucoup de choses à montrer, je vais tout faire pour gagner ma place. Je suis persuadé que je peux m'imposer ici », a prévenu le défenseur central, qui prend le risque de disputer une nouvelle saison avec un temps de jeu très réduit si jamais il venait à refuser une porte de sortie cet été.