OM : Pourquoi signer Luis Henrique alors qu'il y a Marley Aké ?

L’Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi la signature de Luis Henrique en provenance de Botafogo pour une somme comprise entre 10 et 12 ME.

André Villas-Boas est comblé. Le coach portugais souhaitait impérativement le renfort d’un attaquant rapide et polyvalent, Pablo Longoria lui a ramené Luis Henrique sur un plateau d’argent. Désormais, l’ex-attaquant de Botafogo va devoir s’adapter aux caractéristiques bien particulières de la Ligue 1, avant de briller sous les couleurs phocéennes. Cette arrivée pose toutefois quelques questions sur l’avenir d’un joueur prometteur tel que Marley Aké, qui évolue dans le même secteur de jeu. Et via son compte Twitter, Raymond Domenech n’a pas caché sa frustration devant le transfert de Luis Henrique, qui va assurément fermer certaines portes aux jeunes joueurs déjà en place à Marseille.

« Paradoxe marseillais qui demande du temps d’adaptation pour la nouvelle recrue Luis Henrique , de quoi faire sourire le jeune Aké. Il est vrai qu’il n’y a pas de transfert à justifier pour lui. Quand arrêterons nous les transferts ? » a commenté l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, pour qui la signature de Luis Henrique à Marseille n’est assurément pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Reste maintenant à voir dans quelle position André Villas-Boas souhaitera utiliser Luis Henrique, et qui sera donc la principale victime de son arrivée sur le Vieux Port. Plus que Marley Aké, ce sont bien Valère Germain et Nemanja Radonjic qui pourraient cirer le banc en raison de la venue de Luis Henrique, dont les caractéristiques techniques et physiques devraient apporter de la variété dans le jeu trop lent et stéréotypé de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, avec des ailiers davantage dans la passe (Thauvin, Payet) que dans la provocation et la vitesse.