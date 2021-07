OM : Pour Ribéry, Longoria est clair et net

Dans : OM.

La rumeur d’un retour de Franck Ribéry à l’OM n’a même pas eu le temps de se propager que Pablo Longoria a déjà mis les choses au clair.

Pablo Longoria est honnête avec les journalistes. Mercredi lors de la présentation de Mattéo Guendouzi, le président de l’OM remettait les choses dans leur contexte dans le dossier Hatem Ben Arfa. Il expliquait que c’était bel et bien le joueur qui avait contacté Jorge Sampaoli et non l’inverse. Ce jeudi, Pablo Longoria était de nouveau en conférence pour exposer son nouveau joyau Gerson dont il n’a pas tari d’éloges. Le boss marseillais a été interrogé sur d’autres sujets dont le cas Franck Ribéry. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’ancien joueur du Bayern Munich devait discuter avec l’entraîneur de l’OM dans les prochains jours. Pablo Longoria s’est étonné de cette information.

« Première nouvelle ! J'ai du respect pour Franck Ribéry, mais dans l’effectif on a une configuration avec des joueurs offensifs. On a déjà quatre joueurs : Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Luis Henrique, Nemanja Radonjic. C'est normal que beaucoup de noms sortent. On l’a vu ces dernières semaines. Ce sont des rumeurs, c'est normal, des noms continueront à sortir. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé. Je tenais hier (mercredi) à faire une remarque sur le cas de Hatem Ben Arfa pour une question de respect de l’institution. Je n’aime pas quand on profite d’une institution historique comme l’OM », a lâché Pablo Longoria aux journalistes. Les choses sont désormais claires dans ce dossier. À 37 ans, Franck Ribéry ne devrait pas revenir à Marseille où il a joué de 2005 à 2007. Contrairement à ce qui a souvent été fait du côté de l’OM ces dernières années, Pablo Longoria ne semble pas être un adepte du « réchauffé ».