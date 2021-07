OM : Longoria scandalisé par l'attitude de Ben Arfa

Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille n'a pas apprécié que l'on puisse évoquer le possible retour d'Hatem Ben Arfa à l'OM après un entretien entre le milieu de terrain et Jorge Sampaoli. Pablo Longoria a réglé ses comptes.

Mardi soir, on apprenait que l’Olympique de Marseille, mais surtout Jorge Sampaoli, avait noué des discussions avec Hatem Ben Arfa, avec l’idée d’un possible retour du joueur formé à l’OL. Libre de tout contrat, Ben Arfa est un joueur au profil susceptible d’attirer n’importe quelle équipe, même si son caractère est parfois dur à gérer pour un entraîneur. Cependant, cette rumeur Ben Arfa a déjà été balayée, et à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Mattéo Guendouzi, Pablo Longoria a tapé du poing sur la table. Car pour le président de l’OM c’est un évidence, le clan Ben Arfa s’est servi de l’Olympique de Marseille en laissant fuiter cette discussion avec Jorge Sampaoli.

Une attitude que Pablo Longoria déplore fortement. « Sur la rumeur d’un retour de Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité. J’ai du respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré du plaisir. C’est un joueur pour lequel j’étais capable d’acheter un billet, en particulier quand il était à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs où il jouait et ça me faisait plaisir. Mais ce que je n’apprécie pas du tout, en revanche, c’est qu'on rende public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles. C'est quelque chose pas, que je n'accepterai jamais. C’est le contraire de la mentalité de groupe. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire », a précisé le dirigeant marseillais. Pour Hatem Ben Arfa, les choses ont le mérite d’être claires, même si cela ne va pas dans le sens souhaité par le joueur français.