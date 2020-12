OM : Pour Germain, Paris doit être champion, mais...

Dans : OM.

Grâce à une nouvelle victoire en Ligue 1 contre Monaco, l'OM a confirmé qu'il était un prétendant sérieux pour une qualification en Ligue des Champions, et pourquoi pas plus si affinités.

En s'imposant contre Monaco (2-1), l'Olympique de Marseille a mis la pression sur Lille et Lyon, qui affrontent respectivement Bordeaux et le PSG ce dimanche. Avec 27 points, les Olympiens sont 2e du classement, avec deux matchs de retard à jouer face à Nice et Lens en janvier prochain. Le bilan comptable des Marseillais est tel qu'ils pourraient même profiter d'un faux pas des Parisiens face à Lyon pour aller titiller les champions de France en titre. Interrogé sur les ambitions du club, Valère Germain s'est exprimé juste après la rencontre face à l'ASM.

« On est ambitieux, on se le doit quand on est à l'OM. L'objectif est clair, c'est d'aller en C1 et d'y faire mieux que cette saison. Parler d'aller encore plus haut, c'est créer beaucoup d'attentes. Paris doit être champion. S'ils ont un accident, des équipes essaieront d'en profiter et on en fera partie. Le Championnat est notre pain quotidien et on a envie de faire une bonne saison. Tout le monde est passé un peu au travers de cette Ligue des champions. Mais en L1, on fait une bonne saison comptable, avec de bons matches et d'autres moyens, il faut le dire. Mais en ce moment, c'est beaucoup mieux » a déclaré l'attaquant de 30 ans. Sans compétition européenne à disputer pour le restant de la saison, l'OM semble être armé pour lutter pour le podium avec des clubs comme Lille et Lyon. Tout en espérant que le PSG connaisse une baisse de régime pour, pourquoi pas, rêver d'un titre de champion qui échappe au club depuis 2010.