OM : Pour garder Ocampos, Eyraud n'a qu'à sortir le chéquier !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si certains ont déçu cette saison à l'Olympique de Marseille, et ont eu droit aux critiques acides des supporters phocéens, ce n'est pas le cas de Lucas Ocampos. Le joueur argentin a toujours bien fait les choses, qui plus est en se battant inlassablement, une valeur toujours très appréciée du côté de l'OM. Mais les affaires sont les affaires, et le contrat de l'ailier gauche de 24 ans s'achevant dans un an, l'heure est venue de parler de prolongation ou de transfert pour un joueur dont la valeur est estimée à 14ME, soit le double de la somme payée par l'Olympique de Marseille pour faire venir Lucas Ocampos de l'AS Monaco en 2015.

Ce dimanche, dans L'Equipe, la situation de Lucas Ocampos est évoquée et elle semble assez limpide. Si l'agent du joueur argentin teste des pistes en Premier League, Lucas Ocampos est lui plutôt très favorable à une prolongation à l'OM. Cependant, ce dernier souhaite tout de même voir son salaire être nettement revu à la hausse. Actuellement, l'attaquant de Marseille touche 1,1ME net par saison, et il sait clairement qu'il peut viser nettement plus haut. Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt vont donc devoir faire un effort financier histoire de ne pas voir filer au mercato un joueur qui est sur une série de 3 passes décisives et 1 but lors des quatre derniers matchs de l'Olympique de Marseille.