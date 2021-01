OM : Longoria vire tout le monde, coup de tonnerre ?

Dans : OM.

Au contraire de son prédécesseur, Pablo Longoria est d’une activité folle en cette période de mercato hivernal à l’Olympique de Marseille.

En l’espace de trois semaines, le directeur sportif espagnol a bouclé les départs de Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Morgan Sanson et Marley Aké. Dans le sens des arrivées, Pol Lirola et Arkadiusz Milik ont posé leurs valises à Marseille tandis que la jeune pépite italienne Franco Tongya devrait suivre, et qu’un milieu de terrain supplémentaire est encore attendu d’ici dimanche soir. De toute évidence, Pablo Longoria abat un travail colossal, ce qui n’est pas pour déplaire aux supporters de Marseille. Véritable scout dans l’âme, l’ex-directeur sportif du FC Valence aime tout contrôler durant la période du mercato, à tel point qu’il est sur le point de prendre une décision radicale à l’OM selon Téléfoot.

Et pour cause, le journaliste Simone Rovera a fait savoir que Pablo Longoria songeait très sérieusement à démanteler la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille. L’ancien scout de la Juventus Turin et de Sassuolo a l’intention de gérer le mercato avec son responsable David Friio, et estime que la cellule de recrutement actuellement en place en Provence n’est pas utile. Reste maintenant à voir comment le « geek » Pablo Longoria, grand fan des statistiques et des logiciels de scouting, parviendra à gérer le mercato de l’OM dans les années à venir. Il sera notamment intéressant de savoir s’il fera le choix de s’entourer de certains hommes de confiance, ou s’il a réellement l’intention de tout gérer à deux. Quoi qu’il en soit, cette décision ne manquera pas de surprendre, à l’heure où de nombreux clubs européens font au contraire le choix d’agrandir leur cellule de recrutement afin d’avoir des yeux aux quatre coins du monde.