OM : Pas de panique, Longoria va avoir Pjanic !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Miralem Pjanic se confirme. Dans ce dossier, Pablo Longoria veut profiter de ses bonnes relations avec le FC Barcelone pour parvenir à ses fins.

Les supporters de l’Olympique de Marseille attendent avec impatience de savoir ce que Pablo Longoria va concocter lors de ce marché des transferts 2021, le président de l’OM ayant montré l’an dernier et cet hiver qu’il était capable de sceller des opérations que personne ne sentait venir. Tout n’a pas été parfait dans les signatures de Longoria, mais force est de constater que le patron du club phocéen a fait preuve d’imagination et a réussi quelques gros coups. A l’image de Mattéo Guendouzi dont la carrière a été incroyablement relancée depuis qu’il a quitté Arsenal pour Marseille. Parmi les joueurs dont le nom revient régulièrement comme un possible renfort de l’OM, il y a Miralem Pjanic, le milieu de terrain bosnien prêté par le FC Barcelone au Besiktas. Le club stambouliote ne conservera pas le joueur qui avait explosé sous le maillot de l’Olympique Lyonnais avant de partir pour la Roma, puis la Juventus. Ayant encore deux ans de contrat avec le Barça, où il est arrivé en 2020 pour 60 millions d’euros, Pjanic sait que Xavi ne compte pas sur lui, et il doit donc étudier les offres qui sont sur le bureau de Joan Laporta.

Pjanic de retour en Ligue 1 à Marseille ?

Selon le quotidien sportif catalan Sport, qui cite des sources italiennes, l’Olympique de Marseille serait en bonne position pour se faire prêter Miralem Pjanic. L’opération est facilitée par le fait que Pablo Longoria entretient les meilleurs rapports du monde avec Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, et que ce dernier veut alléger la masse salariale du FC Barcelone, quitte à prêter des joueurs en échange d’une prise en charge du salaire. C’est dans ce cadre que le président de l’OM a contacté son compatriote afin de voir quelles seraient les conditions de la signature de Pjanic chez le vice-champion de France, même s’il est évident que Marseille ne paiera pas 100% du salaire de l’ancien Lyonnais dont le salaire annuel tourne autour de 10 millions d’euros. La venue de ce dernier serait un sacré apport pour Jorge Sampaoli dans un secteur où Marseille a perdu Bouba Kamara.