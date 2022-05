Officiel : Boubacar Kamara quitte l'OM pour Aston Villa

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Au lendemain de l’annonce de son départ de l’OM, Boubacar Kamara s’est engagé pour cinq ans en faveur d’Aston Villa.

Les supporters de l’Olympique de Marseille auront bien du mal à s’en remettre. Boubacar Kamara, qui fait partie des trois meilleurs joueurs du club ces deux dernières années et qui vient d’être sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps, vient de s’engager en faveur d’Aston Villa, 14e de Premier League. Tandis que le nom de Boubacar Kamara était cité à l’AC Milan, à Chelsea ou avec plus d’insistance à l’Atlético de Madrid, c’est donc dans un club non-qualifié en coupe d’Europe que Boubacar Kamara, libre de tout contrat et dont le départ ne va pas rapporter un sous à son club formateur de l’OM, va poursuivre sa carrière. Un choix qui aura bien du mal à passer du côté de Pablo Longoria et des supporters de l’Olympique de Marseille, même si ceux-ci ne pourront pas reprocher à Boubacar Kamara son investissement qui aura été sans failles pour l’OM jusqu’à la fin de la saison.