OM : Pizarro à l’OM, une « rumeur surréaliste » au mercato ?

Ce dimanche, le FC Séville reçoit Getafe pour le compte de la 21e journée du championnat espagnol. Et alors que son avenir est au cœur des discussions depuis le début du week-end, Guido Pizarro (27 ans) est bien dans le groupe andalou. Pourtant, depuis samedi matin, plusieurs médias mexicains et espagnols annoncent l’imminence de sa signature à l’Olympique de Marseille, où il pourrait être le complément idéal à Luiz Gustavo. Mais qu’en est-il réellement au sujet de l’international argentin, débarqué à Séville cet été en provenance des Tigres ?

Généralement très bien informé sur l’actualité du FC Séville, le compte @SevillaFCFrance affirme ce dimanche qu’il s’agit d’informations surréalistes. Selon le compte communautaire du FC Séville en France, il n’y a aucune chance que Guido Pizarro rejoigne l’Olympique de Marseille d’ici mercredi. Pour rappel, un éventuel transfert ne devrait pas se négocier en dessous de 6ME. Rudi Garcia, qui verrait d’un bon œil l’arrivée d’un joueur supplémentaire au milieu de terrain, sera-t-il écouté par sa direction, alors qu’il ne reste plus que 4 jours de mercato ? Pour l’heure, tout semble encore possible. Mais il faudra faire vite pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta…