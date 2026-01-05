le groupe du psg a nantes avec zabarnyi off iconsport 266634 0014 397372

Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas

PSG05 janv. , 18:30
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche soir, le PSG est venu à bout du Paris FC en Ligue 1. Ilya Zabarnyi n’a une nouvelle fois pas totalement rassuré du côté des champions d’Europe.
Le Paris Saint-Germain s’est imposé ce dimanche soir au Parc des Princes face au Paris FC en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont globalement maîtrisé leur sujet, malgré une frayeur en début de seconde période. Grâce à ce succès, le club de la capitale recolle au RC Lens au classement. Le PSG peut désormais se projeter vers le Trophée des champions face à l’OM, qui se disputera au Koweït. Une rencontre que pourrait disputer Ilya Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien peine encore à s’imposer comme une valeur sûre depuis son arrivée à Paris. Face au PFC, il a concédé un penalty certes très sévère, mais jugé évitable par certains.
En tout cas, une partie des supporters et observateurs du Paris Saint-Germain ne semble pas totalement convaincue par l’ancien joueur de Bournemouth et ne serait pas opposée à une vente à moyen terme. Toutefois, ce scénario ne semble pas à l’ordre du jour.

Zabarnyi, les fans du PSG s'agacent  

Lors d'un chat sur Le Parisien, Dominique Sévérac a en effet indiqué concernant Ilya Zabarnyi : « Le staff du PSG ne va-t-il pas déjà lui chercher un successeur ? Non parce que le football ne marche pas comme ça. Les décideurs ne sont pas dans la culture de l'instant comme les journalistes ou les supporters. Ils attendent, ils regardent, ils sont patients. Six mois après son arrivée, Zabarnyi n'est pas grillé et on ne lui cherche pas de successeur. On lui laisse une année entière pour s'installer ». 

PSG : L'ego de Mbappé a choqué un ancien coéquipier
L’été prochain, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des transferts. Quoi qu’il en soit, les champions d’Europe envisageraient un renforcement en défense centrale. Marquinhos, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Ilya Zabarnyi pourraient ainsi être amenés à quitter le navire francilien.
0
