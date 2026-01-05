ICONSPORT_281216_0269
Olivier Létang - Lille

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

LOSC05 janv. , 19:05
parClaude Dautel
2
Le Conseil national de l'éthique a décidé de se saisir du dossier lillois. Lors du match contre Rennes, Létang et Genesio s'étaient vivement plaints de l'arbitre, et des Ultras avaient lancé des chants contre la LFP, les arbitres et les journalistes. 
Ce lundi, le Conseil national de l'éthique, présidé par l'inoubliable Frédéric Thiriez, a annoncé s'occuper des événements intervenus vendredi soir à Lille lors du match gagné par Rennes. Fou de rage, une fois de plus, Olivier Létang avait dit tout le mal qu'il pensait d'Eric Wattellier, bientôt rejoint par Bruno Genesio. Et comme si cela ne suffisait pas, des supporters membres des Dogues Virage Est, replacés à côté de la tribune de presse en raison de la suspension de leur tribune, ont lancé des chants homophobes à destination de la Ligue de Football Professionnel, anciennement présidée par Frédéric Thiriez, mais également des arbitres, mais également des journalistes, qui ont très vite réclamé des sanctions. Outre le Conseil national de l'éthique, la commission de discipline de la LFP va évidemment se pencher sur ces incidents avec le risque pour Olivier Létang d'une lourde suspension, et une possible fermeture du stade Pierre-Mauroy. 
2
Derniers commentaires

Trophée des champions, le PSG annule tout

Faut boycotter tous ces matches exportés

Trophée des champions, le PSG annule tout

qd on vous dit que c est de la merde ! deja en France y a pas bcp d interet, mais alors au Koweit! ridicule

Cet exploit de l’OL, personne ne l’a vu venir

Ça t'étonnes qu'ils se soient trompés ? ^^ Eric n'a tjrs pas décuvé apparemment.

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

une tape sur les doigts vilain chenapant! ne recommence plus hein.....

Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

Rien que pour la banderole insultante, il y a de quoi faire alors avec le reste… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

