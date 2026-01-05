Lille : Le Conseil national de l'éthique va frapper

Le Conseil national de l'éthique a décidé de se saisir du dossier lillois. Lors du match contre Rennes, Létang et Genesio s'étaient vivement plaints de l'arbitre, et des Ultras avaient lancé des chants contre la LFP, les arbitres et les journalistes.

Ce lundi, le Conseil national de l'éthique, présidé par l'inoubliable Frédéric Thiriez, a annoncé s'occuper des événements intervenus vendredi soir à Lille lors du match gagné par Rennes. Fou de rage, une fois de plus, Olivier Létang avait dit tout le mal qu'il pensait d'Eric Wattellier, bientôt rejoint par Bruno Genesio. Et comme si cela ne suffisait pas, des supporters membres des Dogues Virage Est, replacés à côté de la tribune de presse en raison de la suspension de leur tribune, ont lancé des chants homophobes à destination de la Ligue de Football Professionnel, anciennement présidée par Frédéric Thiriez, mais également des arbitres, mais également des journalistes, qui ont très vite réclamé des sanctions. Outre le Conseil national de l'éthique, la commission de discipline de la LFP va évidemment se pencher sur ces incidents avec le risque pour Olivier Létang d'une lourde suspension, et une possible fermeture du stade Pierre-Mauroy.