OM : Pigeon du mercato, Rothen déchire l'étiquette de Marseille

Régulièrement critiqué pour ses choix en période de mercato depuis la venue de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille ne s’est pas trompé l’été dernier.

En effet, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont réalisé des choix judicieux afin de renforcer l’effectif de l’OM. Pour moins de 30 ME, l’actuel dauphin du PSG s’est offert Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier. Trois joueurs qui se sont imposés comme des titulaires indiscutables, et comme des véritables tauliers d’André Villas-Boas en Provence. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a ainsi salué le mercato réussi de l’OM au moment de livrer son top 5 des meilleures recrues de l’intersaison 2019-2020. L’ancien footballeur de l’AS Monaco n’oublie pas non plus Wissam Ben Yedder (Monaco), Keylos Navas (PSG) et bien évidemment Victor Osimhen (Lille).

« Mon top 5 des meilleures recrues de la saison en Ligue 1 ? Déjà, j’ai mis deux joueurs de l’Olympique de Marseille car pour moi, les joueurs qui sont arrivés ont vraiment transformé cette équipe. Donc j’ai mis Dario Benedetto, mais également Valentin Rongier. J’étais septique sur ce joueur à son arrivée, et je trouve qu’il a vraiment stabilisé le milieu de terrain. Il y a encore des manques dans son jeu, mais il a été important pour l’OM. Pour mes trois autres top recrues de Ligue 1, j’ai mis Ben Yedder à Monaco parce qu’il est meilleur buteur du championnat, Navas à Paris car le PSG avait besoin d’un très bon gardien et c’est le cas avec Navas. Et enfin, j’ai mis Osimhen qui est encore une pépite trouvée par Luis Campos » a livré Jérôme Rothen, pour qui les progrès de l’OM en période de mercato ont également contribué à ce que Marseille réalise enfin une saison pleine en Ligue 1.