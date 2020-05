OM : Pierre Ménès relance la théorie du rachat

Dans : OM.

L’OM Circus est reparti pour un tour en cette fin de semaine avec l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif.

La situation était intenable et le dirigeant basque, qui a du mal à vivre dans le conflit et s’était rendu compte du mercato catastrophique qui se profilait, a préféré mettre les voiles. Il y a de grandes chances qu’il soit suivi par l’entraineur André Villas-Boas, pas du tout rassuré par ses discussions avec Jacques-Henri Eyraud sur les ambitions du club. Il faut dire que l’OM est totalement à court d’argent, et accumule des pertes colossales. Frank McCourt a prévenu, il ne compte plus mettre la main à la poche, ce qui va provoquer des départs massifs au mercato. Impossible de parler de faire bonne figure en Ligue 1 ou en Ligue des Champions la saison prochaine dans ces conditions. L’été risque donc d’être sanglant même si ce coup de balai pourrait être salvateur. Surtout si cela permettait de préparer le terrain pour un repreneur, qui éviterait ainsi de récupérer un club marseillais à la rue financièrement. C’est ce qu’espère Pierre Ménès, pour qui ce fiasco qui s’annonce n’est pas une bonne chose pour l’OM et le football français.

« Si Eyraud a déjà prévu un nouveau directeur sportif et un entraineur ? Ou alors il fait la place nette à un repreneur. Je dis ça je n’y crois même pas moi même. Tout ceci est consternant », a déploré le consultant de Canal+, qui résume tout haut ce que les fans de l’OM doivent penser. Sauf un rachat bien hypothétique à l’heure actuelle, c’est une véritable galère qui se présente sur le plan sportif, avec une saison 2020-2021 qui peut faire craindre le pire.