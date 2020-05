OM : Villas-Boas en furie, il veut tout plaquer !

Dans : OM.

La fin de collaboration entre l’OM et Andoni Zubizarreta va probablement avoir un effet domino dévastateur sur le club olympien.

En effet, la situation était intenable pour le directeur sportif basque, qui a négocié son départ à l’amiable devant le mercato très difficile qui se présentait à lui dans les semaines à venir. En plus de cela, il s'était vu confier que son rôle serait très amoindri dans les prochains mois, avec la perspective pour l'OM de faire venir un nouveau dirigeant. Très proche d’André Villas-Boas, le technicien portugais étant venu publiquement le soutenir plusieurs fois, « Zubi » risque donc de voir son départ avoir des conséquences folles. En effet, selon RMC, André Villas-Boas, qui vient de repartir pour le Portugal après deux jours d’entretien avec son président, a appris avec furie le départ de Zubizarreta.

Dans la foulée de cette décision, il a annoncé à Jacques-Henri Eyraud sa volonté de démissionner de son poste d’entraineur de l’OM. Un délai de réflexion de 24 heures a été négocié pour discuter de la situation et tenter d’y voir clair sur ce qui pouvait être fait en vue de la saison prochaine. Les discussions prévues pour vendredi matin seront décisives, et probablement houleuses. Mais si la tendance se confirmait, et ce sera probablement le cas puisque même les joueurs s'attendent à son départ désormais, alors AVB imiterait le directeur sportif du club et pourrait donc quitter l’OM dans la journée de vendredi. Une preuve en tout cas que l’été promet d’être terrible à Marseille, où McCourt ne remettra pas la main à la poche, ce qui devrait déboucher sur plusieurs départs majeurs non compensés au mercato. Ligue des Champions ou pas au bout la saison prochaine, les choses se présentent très mal.