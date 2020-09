OM : Pierre Ménès inquiet pour Marseille et deux joueurs

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille s'en est bien sorti en arrachant samedi soir le nul contre Metz (1-1). Mais Pierre Ménès est inquiet pour cet OM-là.

Depuis leur victoire au Parc des Princes face au PSG, les joueurs d’André Villas-Boas sont à l’arrêt ou presque alors qu’ils enchaînaient trois matchs à domicile. Face à une formation messine courageuse, l’Olympique de Marseille a évité le pire à la dernière seconde, comme contre Lille. Mais cela ne cache pas les grandes difficultés des joueurs phocéens. Pour Pierre Ménès, il est clair que lorsque Florian Thauvin et Dimitri Payet ne sont pas dans le coup, alors l’OM n’est plus réellement une équipe susceptible de jouer le podium. Le consultant de Canal+ n’est pas du tout rassuré sur ce qu’il a vu et il le dit très clairement.

« Marseille a continué son chemin de croix au Vélodrome lors de ce troisième match consécutif à la maison, avec cette absence récurrente de fond de jeu, qui s’explique par le fait que Payet et Thauvin ont été en grande difficulté. C’est comme au PSG, quand Neymar et Mbappé ne sont pas là ou sont bien muselés par la défense adverse. C’est exactement la même chose. L’étincelle offensive ne peut quasiment venir que de ces deux joueurs (...) Les résultats sont là : cela ne fait que deux points sur neuf possibles à domicile et surtout, aucune certitude dans le jeu pour des Olympiens que je trouve quand même globalement inquiétants », reconnaît, sur son blog, Pierre Ménès après ce deuxième nul consécutif au Vélodrome à une semaine du très attendu OL-OM au Groupama Stadium.