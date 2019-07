OM : Pierre Ménès écoeuré par le sale procès fait à Adil Rami

Dans : OM, Ligue 1.

On l'a appris ce mercredi, l'Olympique de Marseille et Adil Rami ont échoué mardi à trouver un terrain d'entente devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, et les dirigeants du club phocéens risquent donc de se retrouver devant les Prud'hommes s'ils veulent réellement virer le Champion du monde. Pour Pierre Ménès, l'attitude de Jacques-Henri Eyraud n'est pas vraiment au niveau attendu pour le patron d'un club comme l'OM. Et le consultant de rappeler que ce n'est pas la première fois que ce dernier se comporte comme cela, mais qu'au final le club phocéen pourrait payer cette attitude au prix fort.

Et Pierre Ménès de livrer le fond de sa pensée. « Après Bedimo l’OM se comporte à nouveau comme un gougnafier avec Rami. Licencier un joueur parce qu’il a fait Fort Boyard pour une assos ils vont bien rigoler aux prud’hommes (...) Ah, autre chose sur le cas Rami . Le médecin du club lui avait donné rdv le mardi à 11h. Mais ça les juges le diront. Et puis si on devait licencier un joueur à chaque fois qu’il fait une mauvaise saison y aura un chômage fou », balance, via Twitter, un Pierre Ménès clairement agacé par ce genre de méthode expéditive.