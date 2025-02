OM ‍: Pierre Ménès connaît la suite du show Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très bien parti pour terminer sur la podium de la Ligue 1 en fin de saison. Le souhait des Phocéens est d'accrocher le plus rapidement possible une place en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi et ses hommes enchainent depuis quelque temps en Ligue 1. Ce week-end, l'OM n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne au Stade Vélodrome. Les Phocéens ont un calendrier plus qu'abordable prochainement et veulent prendre le plus de points possible. L'idée est de valider une place sur le podium pour disputer directement la prochaine Ligue des champions. Reste à savoir quelle intersaison vivra l'OM si tel était le cas. Car depuis quelques années, Pablo Longoria a habitué les fans phocéens à faire pas mal de mouvements. Pas idéal pour miser sur la stabilité. Pour Pierre Ménès, pas de raison que cela change cet été.

Pablo Longoria sur sa lancée ?

Lors de son Face à Pierrot, le consultant a en effet indiqué qu'il voyait l'Olympique de Marseille encore se séparer de pas mal de joueurs, tout en en recrutant aussi beaucoup : « La stabilité n'est pas le point fort de Longoria depuis qu'il est à la tête de l'OM. Il y a toujours énormément de changements. Cela ne s'explique pas uniquement par une instabilité chronique, mais aussi par le fait qu'il faille faire tourner les finances. On sait que si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine, il y a des contrats de joueurs qui vont être grandement réévalués et ce sera difficile pour l'OM de garder tout le monde. Il y aura peut-être encore une fois une rotation. On a vu que lors de la dernière rotation, il y avait pas mal de déchets. Trois sont partis parmi les arrivées de l'été dernier. C'est une question de stabilité et de choix ». Roberto De Zerbi veut miser en tout cas de son côté sur la stabilité. L'Italien a un effectif bien construit et de qualité. S'il était amputé de ses meilleurs éléments, difficile pour lui d'imaginer tenir le rythme, surtout avec la Ligue des champions à disputer.