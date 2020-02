OM : Pierre Ménès cite un troisième fantastique, c’est mérité

Dans : OM.

Payet et Mandanda maintiennent l’OM à la deuxième place de Ligue 1 ces dernières semaines. Mais il ne faut pas oublier l’épatant Boubacar Kamara.

L’OM continue d’avancer en cette saison malgré des difficultés évidentes dans le jeu. Cela s’est vu contre Toulouse, avec un succès 1-0 arraché par un but splendide de Dimitri Payet. Pour le reste, il y a surtout l’efficacité dans les deux surfaces qui est au rendez-vous. Si Dimitri Payet et Steve Mandanda sont souvent mis en avant, Pierre Ménès a tenu à profiter du Canal Football Club pour rappeler qu’un troisième larron démontrait toute son importance dans l’équipe. Il s’agit de Boubacar Kamara, impérial quelle que soit son utilisation ces derniers mois. Dès lors, il est plus facile de comprendre pourquoi les clubs européens s'intéressent à ce phénomène du centre de formation de l'OM.



« Mandanda, Kamara et Payet tiennent cette équipe quasiment à bout de bras. Mais c’est normal, on est dans la période la plus compliquée de l’année sur le plan météo. Les matchs s’enchainent tous les trois jours et Marseille tourne sur 14 joueurs. Moi j’ai vu une équie épuisée contre Toulouse, et qui s’en est remis à un exploit de Payet. Mais des buts de 25 mètres dans la lucarne, tu n’en mets pas à tous les matchs », a livré le consultant de Canal+, pour qui l’OM s’est surtout offert quelques jokers de luxe avec des résultats positifs pas toujours mérités, mais qui mettent la concurrence désormais très loin au classement.