OM : Kamara vendu plus de 80 ME, ça sent bon

Il y a deux semaines, Andoni Zubizarreta indiquait qu’un joueur comme Boubacar Kamara pouvait rapporter près de 80 ME à Marseille. Et si le directeur sportif espagnol était dans la fourchette basse ?

Observé avec attention par les plus grands clubs européens, l’international espoirs français, sous contrat à Marseille jusqu’en 2022, est assurément la plus grande valeur marchande de l’effectif de Villas-Boas. Et sa valorisation sur le marché des transferts va encore augmenter dans les prochains mois selon Yvan Le Mée, pour une raison très simple. Selon l’agent de joueurs, interrogé à ce sujet par Le Phocéen, le fait que Boubacar Kamara évolue désormais au milieu de terrain peut être bénéfique dans l’optique d’une future revente pour l’Olympique de Marseille. Explications…

« Toutes les qualités que Kamara n’a pas pour jouer en défense centrale, il les a au milieu de terrain. Il manque un peu de vivacité, de mobilité, il n’est pas très bon au marquage quand il joue derrière. Mais en 6, il a la puissance, il a suffisamment de qualité technique, il se projette bien, il défend bien. Ça aide l’équipe car pour une fois, tu as une vraie protection devant ta défense centrale. Les mecs sont plus tranquilles. Quand tu vois que Zubizarreta dit que Kamara vaut 80 millions d’euros en défenseur central, alors il va coûter très très cher en milieu défensif car il est meilleur. D’ailleurs, Villas-Boas n’avait pas trop le choix de mettre Kamara au milieu. Gustavo n’est plus là, Strootman n’est pas bon. Ce n’était pas une invention » a indiqué l’agent de joueurs dans des propos rapportés par FootRadio.com. Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt en salivent d’avance.