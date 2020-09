OM : Pierre Ménès a des doutes sur le Trading Project

Dans : OM.

En milieu de semaine dernière, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Luis Henrique pour 12 ME au mercato.

André Villas-Boas souhaitait impérativement compter le renfort d’un attaquant rapide, jeune et polyvalent, Pablo Longoria lui a apporté Luis Henrique sur un plateau. Méconnu en Europe, l’ex-attaquant de Botafogo jouit d’une belle cote au Brésil, où il est considéré comme un grand espoir. Preuve qu’il était dans le viseur de nombreux scouts européens, la Juventus Turin était également sur les rangs pour l’accueillir. Toutefois, un achat si onéreux pour un joueur ne comptant que 20 matchs avec les professionnels a de quoi interpeller Pierre Ménès, lequel se pose un certain nombre de questions au sujet de la stratégie de l’Olympique de Marseille.

« Avec Luis Henrique, clairement tu lances la pièce. Tu dépenses quand même 12 ME, même si je sais qu'aujourd'hui dans le foot ce n'est pas grand-chose. Mais c'est quand même 12 patates pour un gamin, donc déjà pour faire du trading... » s’est interrogé le consultant sur l’antenne de Canal Plus. En tribunes pour le match face au FC Metz à l’Orange Vélodrome samedi (1-1), Luis Henrique pourrait être incorporé dans le groupe de l’Olympique de Marseille à l’occasion du déplacement sur la pelouse de Lyon, dimanche prochain (21 heures). Reste maintenant à voir si Luis Henrique gagnera rapidement ses galons de titulaire au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Polyvalent, le jeune Brésilien de 18 ans est un ailier gauche de formation, comme il l’a fait savoir aux médias de l’OM ce week-end. Il est toutefois capable, selon les spécialistes du football brésilien, d’évoluer également aux postes d’ailier droit et d’attaquant axial. Un vrai couteau suisse plein d’énergie à la disposition d’André Villas-Boas, donc…