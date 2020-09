OM : Le bras droit de Longoria vend du rêve avec Luis Henrique

Dans : OM.

En milieu de semaine, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Luis Henrique en provenance de Botafogo pour une somme avoisinant les 12 ME.

Non qualifié pour la réception du FC Metz à l’Orange Vélodrome samedi soir (1-1), le grand espoir brésilien de 18 ans est une énigme pour les observateurs du football français. Il faut dire qu’avec seulement 20 matchs dans les jambes en professionnel, il est assez difficile de savoir si l’Olympique de Marseille a fait une bonne affaire en misant 12 ME sur Luis Henrique. Cela ne fait en revanche et logiquement aucun doute pour Paulo Jamelli, recruteur pour le club phocéen au Brésil sur lequel Pablo Longoria s’est beaucoup appuyé dans ce dossier.

« Ce qui m'a impressionné c'est sa puissance, son explosivité, son accélération sur les 4,5 premiers mètres. C'est le profil de joueur qui va mettre le feu au Vélodrome. Je pense qu'il peut jouer neuf mais avec un temps d'adaptation car il ne joue pas dans l'axe. Il est armé pour réussir » a fait savoir le collaborateur de Pablo Longoria dans une interview accordée à Canal Plus. Reste maintenant à voir si Luis Henrique confirmera à l’Olympique de Marseille le potentiel entrevu par les recruteurs phocéens durant les derniers mois de scouting. Au vu des difficultés offensives de l’OM et notamment de Dimitri Payet sur son côté gauche, nul doute que Luis Henrique aura très rapidement sa chance dans l’équipe d’André Villas-Boas. Pourquoi pas dès dimanche prochain à l’occasion du déplacement très attendu de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour le compte de la sixième journée. Un match souvent électrique qui se déroulera dans un contexte spécial pour les deux équipes, qui ne réalisent pas un grand début de saison…