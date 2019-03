OM : Petit sort un bouquin sur Marseille, ce n'est pas un crime

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Champion du monde 1998 surtout connu pour son passage remarqué à Arsenal, Emmanuel Petit a néanmoins construit toute sa carrière à Monaco, où il a été formé et a évolué au total pendant 12 ans.

Cela lui a permis de soulever quelques trophées, et notamment un titre de champion de France en 1997 et une Coupe de France en 1991. Mais à cette époque-là, l’OM régnait en maitre sur les trophées nationaux, et le milieu défensif n’a jamais caché ses soupçons sur la manière dont le club provençal parvenait à remporter des titres. S’il n’a jamais dévoilé de noms, il a souvent expliqué que certains de ses coéquipiers s’effaçaient bizarrement lorsqu’il s’agissait de jouer l’OM. Plus de 20 ans après, Emmanuel Petit, actuellement consultant pour RMC, est également co-auteur d’un livre intitulé « Dernier Tacle ». Cette fiction évoque une enquête policière qui se déroule à Marseille, et où les cadavres s’empilent à la Commanderie, le centre d’entrainement de l’OM. Une petite vengeance au passage ?

« Ça fait longtemps que la page est tournée. En réalité, je voulais rendre hommage à l'OM, à l'amour de la ville pour son club. Et le livre se passe à Marseille aussi grâce à Gilles. C'est le maître du polar marseillais », a livré Manu Petit dans les colonnes de L’Equipe, histoire de mettre en avant Gilles Del Pappas, l’autre auteur de ce livre qui se sert donc juste du football et de l’OM comme point de départ de cette intrigue.