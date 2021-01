OM : Perrin imite Aké, c'est le grand ménage !

Dans : OM.

Actif comme jamais, Pablo Longoria multiplie les transferts en cette période habituellement calme du mercato hivernal.

Dans le sens des arrivées, l’Espagnol a déjà bouclé les signatures d’Arkadiusz Milik, de Pol Lirola et de Franco Tongya. A l’inverse, Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Morgan Sanson et Marley Aké ont fait leurs valises. Et dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille pourrait bien enregistrer un nouveau départ, celui du jeune Lucas Perrin. Utilisé à une seule reprise depuis le début de la saison, le défenseur central de 20 ans est en partance pour la Bulgarie.

A la surprise générale, Lucas Perrin pourrait s’engager en faveur du CSKA Sofia dans les jours à venir, à en croire les informations obtenues par le média local Sportal. L’Olympique de Marseille et le club de la capitale bulgare auraient trouvé un accord pour un transfert définitif du jeune marseillais, très peu utilisé par André Villas-Boas depuis un an et demi mais qui avait tout de même prolongé en faveur de son club formateur cet été. Reste maintenant à voir quelle somme l’hyperactif Pablo Longoria va récupérer grâce à ce deal, alors que la priorité du fin de mercato est clairement de recruter un milieu de terrain pour la direction bleu et blanche. A ce poste, la piste Kahveci a été démentie tandis que Marseille surveille Boulaya, Louza, Fulgini ou encore Harit et Dahoud.