OM : Perdre 2-3 contre l'OL, l'erreur fatale toujours pas digérée

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Même si du côté de l'Olympique de Marseille on relativise la non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, la déception des joueurs phocéens il y a dix jours au coup de sifflet final du match contre Amiens a démontré que ces derniers rêvaient d'entendre la célèbre musique de la C1. Et les regrets sont d'autant plus intenses pour l'OM que le club phocéen avait clairement les atouts dans les mains pour finir sur le podium.

Steve Mandanda l'avoue sans peine dans France-Football, la défaite 2-3 contre Lyon au Vélodrome avec un but de Memphis Depay dans les ultimes secondes a été le tournant de cette saison marseillaise. « Les regrets sont surtout en Championnat. Avant le match face à Lyon, on avait cinq points d'avance sur l'OL. Il y a des rencontres qui vous font plus mal que d'autres. Ce sont des tournants qu'il faut encore apprendre à bien négocier pour s'affirmer », explique le gardien but de l'Olympique de Marseille, conscient que si l'OM avait tenu le score de parité, alors la fin de saison aurait été couronné d'un ticket pour la Ligue des champions. Steve Mandanda espère désormais que cette leçon sera retenue par toute son équipe.