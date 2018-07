OM : Pelé partant, un gardien mondialiste était ciblé

Dans : OM, Mercato, Metz.

L’été sera calme à Marseille au poste de gardien de but, puisque Steve Mandanda et Yohann Pelé continueront de faire la paire cette saison.

Si le champion du monde n’a jamais remis son avenir en question, l’ancien manceau s’est posé des questions. A 35 ans, « l’Albatros » avait la possibilité de rejoindre un club de Ligue 1 sur un contrat plus longue durée et surtout à un poste de titulaire. Finalement, l’OM lui a offert une prolongation de contrat après quelques semaines de négociations.

Néanmoins, le club provençal avait préparé ses arrières, et France Football révèle ce mardi que parmi les gardiens pistés, se trouvait Eiji Kawashima. Le gardien du Japon au Mondial a été relégué avec le FC Metz, malgré une saison honorable sur un plan personnel. A 35 ans, il est désormais libre et représentait un coup intéressant pour une doublure d’expérience, à la Pelé. Désormais, le Japonais se cherche un nouveau point de chute, après avoir aussi discuté avec Dijon et Toulouse.