OM : Payet viré par Longoria, bras-de-fer à Marseille

Indispensable sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet n’est que remplaçant avec l’entraîneur Igor Tudor. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille semble incompatible avec la philosophie du Croate. A moins que son nouveau statut ne soit lié à un désaccord avec le président Pablo Longoria.

Malgré le changement d’entraîneur, Dimitri Payet ne s’attendait sûrement pas à ça. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, indispensable dans le schéma de Jorge Sampaoli la saison dernière, n’est plus que remplaçant depuis la nomination d’Igor Tudor. Le Réunionnais a débuté les trois matchs de Ligue 1 sur le banc, pour un total de 59 minutes en trois apparitions. De quoi frustrer les supporters et observateurs qui attendent impatiemment son association avec Alexis Sanchez.

Bien sûr, le plus affecté par cette situation reste le principal intéressé qui, contrairement à certains coéquipiers, n’a eu aucune altercation avec Igor Tudor. Dimitri Payet garde ses états d’âme pour lui et respecte la décision de l’entraîneur apparemment basée sur une méforme physique, alors que l’ancien Nantais garde le même poids par rapport à la saison dernière. On peut aussi souligner la concurrence représentée par Gerson, Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi, voire une future recrue.

Mais en réalité, les difficultés de Dimitri Payet sont peut-être liées à un désaccord avec Pablo Longoria. En effet, L’Equipe nous apprend qu’au terme de l’exercice 2021-2022, le clan du joueur a toqué à la porte du président pour lui indiquer que le meneur de jeu était l’un des moins rémunérés au niveau des primes de qualification pour la Ligue des Champions, à cause de l’accord signé avec le précédent patron Jacques-Henri Eyraud.

Payet refuse de céder

Après avoir fait patienter son capitaine pendant l'été, histoire de le tenir totalement impliqué, Pablo Longoria a accepté de négocier une revalorisation, à condition de revoir la reconversion au club prévue pour Dimitri Payet. Une énorme déception pour le Marseillais qui privilégie un avenir à l’Olympique de Marseille plutôt que l’argent. Du coup, l’international tricolore, inquiet pour son futur, se sait menacé. Mais assure à ses proches qu’il ne cédera pas. Le début d’un bras de fer contre la direction ?