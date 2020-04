OM : Payet, Strootman, Mandanda, cet accord qui soulage Eyraud

Dans : OM.

Mardi soir, l’UNFP et la LFP trouvaient un accord pour baisser temporairement les salaires des joueurs de Ligue 1 durant la crise du coronavirus.

C’est une baisse proportionnelle aux revenus des joueurs qui a été décidée, c’est-à-dire une diminution de 20 % pour ceux qui gagnent entre 10 et 20.000 euros par mois, de 30 % jusqu’à 50.000 euros, de 40 % pour ceux qui gagnent jusqu’à 100.000 euros, et de 50 % pour ceux qui sont au-dessus de la barre de 100.000 euros mensuels. Bien évidemment, il ne s’agit que d’une baisse de salaire provisoire puisque les clubs paieront la différence la saison prochaine. En plus de cela, il faudra que les joueurs l'acceptent dans chaque club, ou que d'autres accords soient trouvés, ou non, pour soulager les finances.

Mais en attendant, cette décision va aider les clubs de Ligue 1 d’un énorme poids en cette période de crise durant laquelle l’argent ne rentre plus. Et pour un club comme l’Olympique de Marseille, les économies réalisées sont absolument énormes. L’exemple le plus parlant est sans conteste celui de Dimitri Payet, joueur le mieux payé de l’effectif et dont le salaire va donc être réduit de 50 % durant la crise du coronavirus. Dans les colonnes de La Provence, un connaisseur du dossier dévoile les économies précises réalisées par l’OM, rien que pour le cas du Réunionnais.

« Sur un Dimitri Payet, par exemple, l'OM va économiser entre 450 000 et 500 000 euros par mois, charges comprises » dévoile ce spécialiste, preuve que cette mesure va faire le plus grand bien aux clubs de Ligue 1. D’autant que dans le cas de l’Olympique de Marseille, les chiffres sont similaires pour plusieurs joueurs : Kevin Strootman, Steve Mandanda ou encore Florian Thauvin perçoivent un salaire proche de celui de Dimitri Payet. Selon le quotidien régional, l’Olympique de Marseille devra s’acquitter des sommes le mois suivant le dernier match de la saison 2019-2020.