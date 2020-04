L1 : Baisse provisoire des salaires, un accord trouvé

Dans : Ligue 1.

La LFP a trouvé un accord avec les représentants des joueurs de Ligue 1 et notamment leur syndicat UNFP, pour soulager les clubs dans cette période difficile sur le plan financier, annonce L'Equipe.

Ainsi, une entente, qui doit encore être ratifiée à plusieurs niveaux, a vu le jour pour permettre de faire baisser les charges des clubs liés à la masse salariales. Les joueurs professionnels percevront ainsi une partie de leur salaire seulement, et verront le reste être versé après la crise sanitaire actuelle, ou au moment où la saison était définitivement arrêtée si cela devait être le cas. Un salaire donc repoussé, avec des avantages au niveau des charges pour les clubs, et non pas réduit de manière exceptionnelle par rapport à la situation.

En attendant, les joueurs devraient observer une baisse proportionnelle à leurs revenus, à savoir de 20 % pour ceux qui gagnent entre 10 et 20.000 euros par mois, de 30 % jusqu’à 50.000 euros, de 40 % pour ceux qui gagnent jusqu’à 100.000 euros, et de 50 % pour ceux qui sont au-dessus de la barre des 100.000 euros par mois. Une préconisation qui semble faire l’unanimité, du moins auprès des représentants. Car les joueurs n’ont aucune obligation de s’y soumettre, et le cas pourrait aussi être réglé club par club avec les représentants des joueurs, sans compter que cette décision doit être actée par la LFP pour être appliquée.