OM : Payet se prend une leçon de foot par Valbuena, Riolo est choqué

Suspendu face aux Girondins de Bordeaux samedi, Dimitri Payet effectuait son retour contre l’Olympiakos, mercredi soir en Ligue des Champions.

Aligné dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise en Grèce, le n°10 de l’Olympique de Marseille a été fantomatique. Inexistant dans le domaine offensif, il n’a pas non plus aidé Jordan Amavi en défense. Totalement hors de forme, Dimitri Payet est très loin d’afficher la silhouette qui était par exemple la sienne lors de l’Euro 2016 en France. Cela n’a échappé à personne, ce qui lui vaut des critiques de plus en plus salées à Marseille, où il est pourtant adoré. Mais son manque de professionnalisme ne passe plus, et c’est bien normal selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé à ce sujet sur son blog.

« Au Pirée, l’OM devait au moins faire match nul. Il y a toujours un amour aveugle qui conduit à dire les pires âneries quand on parle de l’OM. Comme si grâce à l’étoile sur le maillot, l’OM devait toujours briller en Europe. Mais sept ans après, le retour en Ligue des champions s’est soldé par une prestation pitoyable. On ne comprend rien à l’idée de jeu que veut mettre en place André Villas-Boas. Si ça doit reposer sur Payet, le meneur technique de cette équipe, alors il va falloir penser à autre chose. Payet n’a, en effet, plus l’allure d’un joueur de haut niveau. Face à lui, il y avait Valbuena, 36 ans, viré de la L1. Il lui a filé une leçon de foot de haut niveau gratos ! » a lancé le journaliste de RMC, véritablement choqué par le niveau affiché par l’Olympique de Marseille et plus principalement par Dimitri Payet. Samedi après-midi, le Réunionnais sera suspendu pour le déplacement des Olympiens à Lorient. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour André Villas-Boas au vu de la méforme impressionnante de son chef d’orchestre de la saison dernière…