OM : Payet à haut niveau ? Même à Marseille on dit non

Quelques mois après avoir fait le bonheur des supporters de Marseille en prolongeant son contrat avec une baisse de salaire, Dimitri Payet les met en colère.

Il est toujours facile de taper sur un seul joueur après une défaite collective, mais depuis plusieurs matchs, à l’exception de la parenthèse contre le PSG, Dimitri Payet est la cible des critiques, des moqueries et des accusations du côté de l’OM. Le joueur est notamment attaqué sur sa forme physique, laquelle ne semble pas idéale sans que l’on sache précisément si Dimitri Payet est en surpoids comme certains le disent très clairement. Quoi qu’il en soit, même au sein de la communauté des supporters de l’Olympique de Marseille on commence à s’agacer des prestations du joueur réunionnais, c’est le cas notamment du côté du Phocéen. Ce jeudi, au lendemain de la triste défaite de l’OM face à l’Olympiakos, le cas Dimitri Payet fait de fortes vagues.

Sans vouloir taper trop durement sur le joueur, le média spécialisé balance quand même quelques missiles. « Plusieurs individualités ne sont pas du tout au niveau, et cela devient inquiétant. Un décalage illustré en premier lieu par Dimitri Payet, fer de lance technique de l'équipe tellement émoussé qu'il ne pique plus personne, si ce n'est notre humeur. Sans vouloir lui faire porter tout seul le poids de cette défaite sur le dos, il faudrait être aveugle pour ne pas constater que le Réunionnais ne parvient toujours pas à lâcher la caravane qu'il tracte depuis le début de la saison. Une image qui renvoie évidemment aux polémiques sur son poids de forme, dont il semble encore très éloigné. Certains diront qu'il est facile, voire déplacé, de s'acharner sur ce sujet, mais la vraie question est de savoir si Payet est en état de jouer un match de haut niveau actuellement, et la réponse est non », explique un journaliste du Phocéen, qui évoque ensuite le cas Dario Benedetto, même si ce dernier a quelques circonstances atténuantes.