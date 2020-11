OM : Payet se met par terre, ils applaudissent

Dans : OM.

Dans un match assez ennuyant, l’Olympique de Marseille a finalement réussi à dominer Strasbourg lors de la dixième journée de Ligue 1 (1-0).

Ça devait être le match du rachat après l'échec de trop en Ligue des Champions, mais l’OM n'a pas vraiment rempli sa mission. Si Marseille a enchaîné une troisième victoire de suite en Ligue 1, ce qui replace l’équipe d’André Villas-Boas au pied du podium avec 18 points, le club phocéen n’a pas vraiment rassuré. Vu que la formation olympienne n’a rien montré dans le jeu et n’a cadré qu’un seul tir, à savoir sur le but de Sanson (72e), lors duquel l'entrant Dimitri Payet a montré une belle détermination. Malgré tout, cette triste statistique sur les tirs, Marseille étant la première équipe à gagner un match de L1 en tirant seulement une fois depuis plus de qunze ans, montre que l’OM a eu beaucoup de réussite ce vendredi soir. Encore plus dans le match de l’ennui, comme les suiveurs du football français l’ont souligné sur les réseaux sociaux.

Nabil Djellit : « Incroyable réussite de l'OM, complètement nul depuis le début du match… Sur le but, Payet s'est mis le cul par terre pour l'OM. Ça faisait un moment... ».

Didier Roustan : « C’est mieux là... Et ce que fait Payet c’est pas rien hein.. Quelle action incroyable, le foot quand même.. et but superbe de Sanson !! Incroyable.. La Ligue des talents héhé.. ».

Pierre Ménès : « Une belle purge ».

Gilles Favard : « Le film de Téléfoot ce soir : "Une belle purge"... ».

Philousports : « J’ai l’impression qu’on braque à chaque de nos victoires sauf bordeaux ».

Giovanni Castaldi : « Même si Marseille s’impose ce soir, prestation indigente des hommes d’AVB ce soir à la Meinau. Faible, sans idée. Un peno oublié pour Strasbourg (Zohi) ».